Ergün Ayık, şunları kaydetti: "Bu şehirde Ermeni varlığının olduğunu gösteren böyle bir kilisenin tekrar restore edilip ibadete açılması sadece Ermeni cemaati için değil şehir için de çok önemli. Paskalya'yı sadece İstanbul'da yapıyorduk, 8 yıl aradan sonra burada yapmak bizleri memnun ediyor. Buraya gelen ziyaretçiler arasında her dinden ve inançtan insan var. Kilise tanrının bir mekanıdır ve herkese açıktır. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılar da geldi."