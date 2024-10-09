Diyarbakır Fiskaya'da peyzaj tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent turizmi açısından önemli bir konuma sahip olan ve "Fiskaya" olarak bilinen Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde gerçekleştirdiği peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, UNESCO miras listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve tarihi Surların kesişiminde yer alan Fiskaya'daki proje başlangıcı 2 bin 781 metrekare şeklinde düşünülen alanı genişleterek 4 bin 250 metrekare olarak revize etti.

DAMLAMA SULAMA

4 bin 250 metrekarelik Fiskaya peyzaj düzenleme işine altyapı çalışmalarıyla başlayan ekipler, sonrasında üst yapı işlemleri kapsamında alanı çeşitli dekoratif peyzaj malzemeleri, çalı ve ağaçlarla süsledi. Projede, yeşil alanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için damlama sulama tesisatı oluşturuldu.