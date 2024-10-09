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        Diyarbakır Büyükşehir, Fiskaya'da peyzaj çalışmalarını tamamladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO miras listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve tarihi Surların kesişiminde yer alan "Fiskaya" olarak bilinen Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'ndeki peyzaj çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:12
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        Diyarbakır Fiskaya'da peyzaj tamamlandı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent turizmi açısından önemli bir konuma sahip olan ve "Fiskaya" olarak bilinen Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde gerçekleştirdiği peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, UNESCO miras listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri ve tarihi Surların kesişiminde yer alan Fiskaya'daki proje başlangıcı 2 bin 781 metrekare şeklinde düşünülen alanı genişleterek 4 bin 250 metrekare olarak revize etti.

        DAMLAMA SULAMA

        4 bin 250 metrekarelik Fiskaya peyzaj düzenleme işine altyapı çalışmalarıyla başlayan ekipler, sonrasında üst yapı işlemleri kapsamında alanı çeşitli dekoratif peyzaj malzemeleri, çalı ve ağaçlarla süsledi. Projede, yeşil alanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için damlama sulama tesisatı oluşturuldu.

        MEVSİMLİK ÇİÇEKLER

        Yeşil alan olarak değerlendirilen bölümlere ekipler, 18 adet oya, 24 adet manolya, 40 adet mavi servi, 50 adet şeker akça ağaç, çalı grubuna ait 250 adet gold taflan, 29 adet top mazı, 80 adet zakkum, 620 adet yayılıcı ardıç dikti. Alanın daha estetik görünmesini sağlamak için yaz ve kış mevsimlerinde peyzaj alanına farklı renk ve türde mevsimlik çiçek de dikeleceği belirtildi.

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