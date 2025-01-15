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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Lise öğrencisi kızı, başka kız bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Lise öğrencisi kızı, başka kız bıçakladı!

        Diyarbakır'da, lise öğrencisi 15 yaşındaki A.K. isimli kız öğrenci, sınıfta yaşadıkları tartışma nedeniyle okul dışında 18 yaşındaki D.Y., isimli başka bir kız tarafından bıçaklandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:30
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        Lise öğrencisi kızı, başka kız bıçakladı!
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        Diyarbakır'daki Ergani Anadolu Lisesi'nde, 13 Ocak'ta iddiaya göre, A.K. (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

        OKUL DIŞINDA KARNINDAN BIÇAKLANDI

        İHA'daki habere göre okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        ŞÜPHELİ GENÇ KIZ TUTUKLANDI

        A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        "SAÇIMDAN TUTUP BIÇAĞI SAPLADI"

        A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, “Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum” dedi.

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