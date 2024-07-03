UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde yapılan çalışmada 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın 800 kilo esrar üretimine elverişli olduğu belirtildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve karma timlerin katılımıyla dün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çalışma yapıldı.
20 FARKLI NOKTADA EKİM YAPILMIŞ
DHA'da yer alan habere göre çalışmada, Hevsel'in 20 farklı noktasında 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.
KENEVİRLER İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen miktarın 800 kilo esrar üretimine elverişli olduğu belirtildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.