Batman´da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 10 bin TL ceza kesildi

Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA)-BATMAN'da kavşakta drift attığı sosyal medya görüntülerine yansıyan sürücü, tespit edilerek 10 bin TL ceza kesildi, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da cezayı sosyal medya hesabından duyurarak, "Vatandaşımı üzeni üzerim" paylaşımında bulundu.
Batman Dörtyol Kavşağı´nda ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle drift attı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etti. Sürücüye 10 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da cezayı sosyal medya hesabından duyurarak, "Sürücü yakalandı, 10.000 TL ceza, 60 gün ehliyet geri alındı ve adli işlem başlatıldı. Vatandaşımı üzeni üzerim" paylaşımını yaptı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Bayram AYHAN
2023-01-08 11:28:19
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