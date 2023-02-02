Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi, çalışmalar başladı



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde `müze olacak´ müjdesini verdiği ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ´ın kapısına kilit vurarak anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´a verdiği Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Müze Müdürlüğü´ne devredildi. Cezaevinin bazı yapılarının yıkımı için kurul kararı çıkarılırken bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. Toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan cezaevi, çalışmaların ardından `Anı ve Etnografya Müzesi´ olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim 2023´de toplu açılış töreni için geldiği Diyarbakır´da İstasyon Meydanı´nda "Bugün buraya müjdeyle geliyorum. Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakırımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine cezaevi içerisinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cezaevinin kapısına kilit vurarak anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´a verdi. 27 Ekim´de de cezaevinin çevresine terör olaylarına karşı kurulan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar da kaldırıldı.

'İKİ GİRİŞ KAPISI OLACAK'

`Anı ve Etnografya Müzesi´ olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü´nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü´ne devredildi. İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak.

`MÜZE OLMASI DAHA İYİ OLACAKTIR´

Cezaevinin olduğu bölgede oturan Ömer Faruk Demircan, "Halkın psikolojisi bozuluyordu. Evi karşıda olup, gelip burada yatanlar oluyordu. Müze olması hem halkımız için hem de bizim için daha iyi olacaktır" dedi.

Erkan Gencer de cezaevinin hep işkencelerle anıldığını ifade ederek, "Müze olması ve cezaevinin şehir içinde olmaması daha iyi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-02 12:00:42



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