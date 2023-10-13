Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali başlıyor

KÜLTÜRveTurizm Bakanlığı'nca organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali, yarından itibaren Diyarbakır'da başlayacak. 9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada 500'den fazla etkinlik yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 11 ayrı ilde 100 gün boyunca gerçekleştirilen, bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisi, 14 Ekim'de başlıyor. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da, 9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada 500'den fazla etkinlik yapılacak.

TÜRKÇE, KÜRTÇE, ERMENİCE KONSERLER

Festivalde; tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarından 'Eyvan geceleri'ne kadar pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Fiskaya Cam Teras'ta Berivan Demirkıran, Veysel Cengiz, Fırat Alış, Ferhat Denizhan, Meltem Macit Konseri, 15 Ekim'de Bedir Ayseli, Süleyman Oduncu, Uğur Yaşar, Özgür Ekin, Serap Sütşurup Konseri, 16 Ekim'de Çelina, Songül Kale, Leyla Cengiz, İbrahim Candan, İlayda Alan Konseri, 17 Ekim'de Ozan Mensur, Bahar Cengiz, Tekin Yiğiter, Veysel Ayyıldız, Erdal Elaldı Konseri, 18 Ekim'de Ali Aktaş, İbrahim Hakkı Karadaban, Bircan Dudukçu, Leyla Engin, Ayşegül Çakmak Konseri, 19 Ekim'de Metin Tosun, Semra Buzoba, Mensure Arancak, Gökmen Batur, Arin Dicle Somuk konserleri gerçekleştirilecek.

NOTA KOLESİYONU İLK KEZ SERGİLENECEK

Dağkapı Meydanı'nda ise Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü sevenlerine şarkılarını seslendirecek. Aslı Hünel ve Uğur Aslan da Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanan Mustafa Kamil Dürüst'e ait koleksiyonda yer alan ve Türk musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş Ermeni bestekarların nota koleksiyonu, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Surp Giragos Kilisesi'nde sergilenecek. Dağkapı Burcu'nda düzenlenecek olan 'Sanatın İzinde Şehir' sergisi ile de Diyarbakır'ın sanatsal zenginliklerini tanıtacak.

DİJİTAL ESERLER DE YER ALACAK

Festival kapsamında dijital eserler de yer alacak. Atatürk'ün Cumhuriyet Müzesi'nde yer alan binlerce fotoğrafıyla yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan 'Bir Hayalin İnşası' dijital eseri, Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde, doğadan ilham alan ve onun gibi kendini tekrar etmeyen sanat eseri 'Mirora' ise Dağkapı Burcu'nda görülebilecek. Devlet Tiyatroları oyuncuları da 'Rumuz Goncagül', 'Ana-Dolu', 'Midas'ın Kulakları' oyunlarını sahneleyecek, Devlet Opera ve Balesi de konser verecek. Sezai Karakoç Kültür Merkezi´nde de sahne gösterileri ve Yavuz Bingöl konseri gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL AKTİVİTELER

Sur Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için de etkinlikler düzenlenecek. Hançepek Meydanı'na kurulacak çocuk şehri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve daha birçok noktada tiyatro oyunları, hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmaları ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.