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        Diyarbakır´da iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

        DİYARBAKIR´ınSilvan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştığı kazada 3´ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:10
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        Diyarbakır´da iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
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        DİYARBAKIR´ınSilvan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştığı kazada 3´ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolu, Kırsal Yolarası Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adil G. (56) idaresindeki 54 DZ 923 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Serdal O. (36) idaresindeki 21 GJ 244 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Deniz O. (12), Aliye M. (71), Civan Yağız O. (2), Selamet O. (30) ve Ayaz O. (5) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

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