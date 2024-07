Doğu ve Güneydoğu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır, Tunceli, Şırnak, Mardin, Batman ve Bingöl’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Şehirlerin sembol alanlarında bir araya gelen vatandaşlar darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine tepki göstererek şehit ve gazileri andı.

DİYARBAKIR’DA YÜRÜYÜŞ YAPILDI, ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerde Sur ilçesinde bulunan Keçiburcu’ndan Kurşunlu Camiye kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ile 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Yürüyüşün ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz’un, şanlı direnişin destanlaştırdığı mutlu mücadelenin adı olduğunu belirterek, “Bugün hain darbe girişiminin 8’nci seneidevriyesinde, bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede şehit vermenin hüznünü yaşıyoruz, diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyarak, mermilere adeta göğüslerini siper ederek, ‘Kendi cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi meclisini ben belirledim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem’ diyen aziz milletimi buradan saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi hiç kimse işgal edemez. Bu milleti hiç kimse de köle yapamaz. 15 Temmuz, bu gerçeğin hem hain FETÖ terör örgütüne hem de onların arkasındakilere, onların ağababalarına bir kere daha net ve açık şekilde hatırlatılmasıdır. 15 Temmuz sadece benim, sadece senin ya da sadece belli bir kesimin hikayesi değildir. Değerli hemşerilerim, 15 Temmuz bilakis her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır. 15 Temmuz, 85 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direnişin ve destanlaştırdığı mutlu mücadelenin adıdır” dedi.

TUNCELİ’DE SAĞANAK ALTINDA ANMA Tunceli Valiliği tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki Yer Altı Çarşısı üzerinde anma programı gerçekleşti. Programa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Çelikoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet müdürü Hakan Duman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu şahitlere rahmet diledi. Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün önemini anlatan gösterim sırasında, sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa rağmen protokol üyeleri, yağmura aldırış etmeden programı devam ettirdi. Program, okullar arasında düzenlenen 15 Temmuz Destanı temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin, şiir ve kompozisyonlarını okunmasıyla son buldu.

ŞIRNAK’TA 105 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜYÜŞ Şırnak'ta yapılan etkinliklerde valilik öncülüğünde fener alayı düzenlendi. Ömer Kabak Meydanı’ndan başlayan fener alayına Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 23’ünücü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şırnaklılar, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı. Yapılan konuşmalardan sonra sancak yarışında dereceye giren sporcular Vali Cevdet Atay’a Türk bayrağını teslim etti. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Demokrasi nöbetinde konuşan Vali Cevdet Atay, Şırnak’ta darbecilerin vatandaşların direnişi karşısında geri çekildiklerini ifade ederek, “Hain Darbe girişiminin seyrini değiştiren birçok önemli olay vardır. O kritik olaylardan biri de Şırnak’ta yaşandı. O gece devletin her kademesine gizli emelleri için sızan Fetullahçı terör örgütünün sözde komutanları hain planları için askeri birlikleri harekete geçirerek Şerafettin Elçi Havaalanı'na doğru harekete geçtiler. Birliğin amacı havaalanına geçip oradan Ankara ve İstanbul’a ulaşmaktı. Ancak bilmedikleri şey, kıymetli Şırnaklı hemşerilerimizin cesaretiydi. Burada cesur Şırnaklılarla beraber devletinin ve milletinin yanında yer alan TSK mensupları, jandarma, emniyet ve korucularımız onların kirli oyunlarını bozdular. Darbeciler direniş ile karşılaşarak geri çekildiler. Şırnak halkının bu direnişi milletimizin birlik ve beraberliklerinin en güzel örneklerinden biriydi” dedi.

BİNGÖL’DE ‘DİRENİŞ MEYDANI’NDA TÜRK BAYRAKLARIYLA TOPLANILDI Bingöl’de yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Hacı Hıdır Camisi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile birlikte Genç Caddesi’ndeki Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Düzenlenen etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, 15 Temmuz gazileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmaların ardından sonra erdi.

MARDİN'DE 47 METRELİK BAYRAK AÇILDI Mardin Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler, Valilik Parkı önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Alanda toplananlar, 47 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar devam etti. Etkinliklere Vali Tuncay Akkoyun, Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Yazgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan anma etkinliği, belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla devam etti. Program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle sona erdi.