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        Narin'in arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (3)

        NARİN'İNANNESİ: TÜRKİYE'YE YALVARIYORUM, KIZIMI BULUN, BUNA GÜCÜNÜZ YETERDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "Benim kızım saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:20
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        Narin'in arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (3)
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        NARİN’İNANNESİ: TÜRKİYE’YE YALVARIYORUM, KIZIMI BULUN, BUNA GÜCÜNÜZ YETER

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "Benim kızım saat 13.00’te evdeydi. Öğlen yemeğini yemiştik. Ben sofrayı yıkadım, o da televizyonun tozunu aldı. Sonra saate baktı, 'Ay ben Kur’an kursuna geç kaldım” dedi. 'Kızım gitme sıcaktır, zaten ders bitmiş’ dedim. 'Anne dörde kadar ders var. Yalvarıyorum beni çağırma, sonra Amcam Hüseyinlere gideceğim. Çocukları yeni tatilden gelmiş, kızları özlemişim’ dedi. Ben sadece bunu gördüm, daha sonra kızımı görmemişim. Nereye gitmiş, bilmiyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar. Gücü vardır, bir kızım tektir” dedi.

        NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Bu arada, Narin’in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı görüntüler ortaya çıktı .

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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