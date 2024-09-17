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        Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikildi (2)

        MEZARINBAŞINA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİBağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı mermerle çevrilirken, başucuna ise gece saatlerinde Türk bayrağı dikildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:44 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:50
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        Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikildi (2)
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        MEZARINBAŞINA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

        Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı mermerle çevrilirken, başucuna ise gece saatlerinde Türk bayrağı dikildi.

        Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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