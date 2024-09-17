Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikildi (2)

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı mermerle çevrilirken, başucuna ise gece saatlerinde Türk bayrağı dikildi.

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