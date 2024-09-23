Diyarbakır'da şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın adının verildiği spor yerleşkesinin ismi değiştirildi

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın adının verildiği spor yerleşkesinin ismi, Kayapınar Belediyesi Meclisi tarafından ‘Barış Spor Kompleksi’ olarak değiştirildi. Karara tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, “Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır” dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise “Kamuoyunu çok fazla rahatsız eden isimse şayet, burada da halkın oylamasına başvurulması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’ndeki Şehit Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Kayapınar Belediyesi’nin 6 Eylül günü yapılan belediye meclis toplantısında alınan kararla ‘Barış Spor Kompleksi’ olarak değiştirildi. 35 meclis üyesinin katıldığı toplantıda AK Parti’li Meclis Üyesi Orhan Yeşil’in çekimser oy kullandığı, isim değişikliğinin oy çokluğuyla kabul edildiği belirtildi. Karara tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, bu tür girişimlerin toplumda ayrışma ve kutuplaşmayı artırdığını belirterek, “Gaffar Okkan, şehirle bütünleşmiş, bu kentte spor ve toplumsal barış için önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isimdir. Diyarbakırlılar Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiler. Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan’dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki, gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN OYLAMASINA BAŞVURULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’ Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise “İsim değiştirmelerle ilgili şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Bir yerin ismi toplumun canını acıtıyorsa, bununla ilgili halk ve kamuoyu yoklamasının yapılmasını savunan biriyim. Ama durup, dururken bir isimin değiştirilmesi gündeme gelmesi, siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz, 2 milyon nüfusu var bu kentin. Kiminin hassasiyeti diğerinin daha az hassasiyeti olabilir. Önemli olan birbirimizi tolere edebilmek. Onların hassasiyetlerini görüp, o hoşgörüyü sağladıktan sonra, ‘Bu ismi sevenler de var’ demektir. Veyahut ‘Bizim ismimizi de seven var’ demek. Belediyemiz de pek çok park ve bahçeye isim koydu. Ancak kayyum döneminde bu isimler hunharca değiştirildi. Ne ekersen onu biçersin. Bu coğrafyada öyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Başka isimleri tartışmak da doğru değil. Kamuoyunu çok fazla rahatsız eden isimse şayet, burada da halkın oylamasına başvurulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.