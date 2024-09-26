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        Depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine 16 yıl 3 ay hapis

        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:55
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        Depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine 16 yıl 3 ay hapis
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        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı’nda da 60 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Yoldaş Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili, binanın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp dava açıldı. İddianamede, 1994’te yapılan Yoldaş Apartmanı'nın bodrum, zemin, 8 normal ve 1 teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu, müteahhit Sadullah Yoldaş'ın 60 kişinin ölümü ve 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilerek, "Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle, her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

        Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş katılmazken; avukatlar, depremde yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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