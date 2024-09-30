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        Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu

        DİYARBAKIR Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan (42), yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:41 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:45
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        Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
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        DİYARBAKIR Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan (42), yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları, durumdan şüphelenerek kaldığı lojmandaki dairesine gitti. Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan’ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekiplerin incelemesinde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özcan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsiyle belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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