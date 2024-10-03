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        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı

        DİYARBAKIR'da ölümlü kavganın ardından Kardaş ailesinin evine düzenlenen silahlı baskında Demet Kardaş'ın (17) öldürülmesine ilişkin aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ali Yiğit (60), Mehmet Zülfü Yiğit (79) ve Fahri Yiğit (58), 15 yıl sonra jandarmanın takibi ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:30
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        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
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        DİYARBAKIR'da ölümlü kavganın ardından Kardaş ailesinin evine düzenlenen silahlı baskında Demet Kardaş'ın (17) öldürülmesine ilişkin aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ali Yiğit (60), Mehmet Zülfü Yiğit (79) ve Fahri Yiğit (58), 15 yıl sonra jandarmanın takibi ile yakalandı.

        Ergani ilçesi kırsal Kömürtaş Mahallesi'nde 7 Eylül 2009'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Remzi Yiğit (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Yiğit (42) yaralandı. Yiğit ailesi, aynı günün akşamı kavga ettikleri Kardaş ailesinin Kömürtaş Mahallesi'ndeki evlerine silahlı baskın yaptı. Baskında otomobil lastiği yakıp içeriye attıkları iki evden çıkanları, silahlarla yaylım ateşine tutan failler, olayla ilgisi bulunmayan Demet Kardaş'ı öldürüp, beraber yaşadığı babaannesi Ferizan Kardaş ile akrabası Zülküf Kardaş'ı yaraladı.

        DAVA SONUÇLANDI, FİRARİLER BULUNAMADI

        Her iki aileden gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit kayıplara karıştı. Olay ile ilgili dava açılırken, şüpheliler uzun süre bulunamadı. Bu süreçte Demet Kardaş'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin dava sonuçlandı; firari 3 kişi, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 24'er yıl hapis cezası aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yeniden çalışma başlattı. 2 yıllık takibin sonunda Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) desteği ile Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit, geçen hafta yakalandı. Gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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