Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR'da ölümlü kavganın ardından Kardaş ailesinin evine düzenlenen silahlı baskında Demet Kardaş'ın (17) öldürülmesine ilişkin aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ali Yiğit (60), Mehmet Zülfü Yiğit (79) ve Fahri Yiğit (58), 15 yıl sonra jandarmanın takibi ile yakalandı.

Ergani ilçesi kırsal Kömürtaş Mahallesi'nde 7 Eylül 2009'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Remzi Yiğit (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Yiğit (42) yaralandı. Yiğit ailesi, aynı günün akşamı kavga ettikleri Kardaş ailesinin Kömürtaş Mahallesi'ndeki evlerine silahlı baskın yaptı. Baskında otomobil lastiği yakıp içeriye attıkları iki evden çıkanları, silahlarla yaylım ateşine tutan failler, olayla ilgisi bulunmayan Demet Kardaş'ı öldürüp, beraber yaşadığı babaannesi Ferizan Kardaş ile akrabası Zülküf Kardaş'ı yaraladı.