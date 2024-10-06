Diyarbakır'da anız yangınında 70 dönümlük arazi zarar gördü

Ergani ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki 70 dönümlük arazide anız yangını çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen aynı aileden M.G., B.G., Z.G, ve Y.G.'ye müdahalede bulundu. Yangında 70 dönüm arazi zarar gördü.

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