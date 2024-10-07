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        Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı yaya öldü

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçerken briket yüklü TIR'ın çarptığı İsmail Kılıçaslan (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:45
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        Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçerken briket yüklü TIR’ın çarptığı İsmail Kılıçaslan (54), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil-Diyarbakır kara yolu Dicle Mahallesi Akpınar Camii önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen briket yüklü TIR, aracından inerek yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kılıçaslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip başını kaldırıma çarpan Kılıçaslan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıçaslan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraştığı belirtilen İsmail Kılıçaslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Silvan’da defnedildi.

        TIR şoförü, ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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