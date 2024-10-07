Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı yaya öldü

TIR şoförü, ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil-Diyarbakır kara yolu Dicle Mahallesi Akpınar Camii önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen briket yüklü TIR, aracından inerek yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kılıçaslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip başını kaldırıma çarpan Kılıçaslan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıçaslan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraştığı belirtilen İsmail Kılıçaslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Silvan’da defnedildi.

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