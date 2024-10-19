Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Gazeteci Aziz Korkmaz'ın ismi, Diyarbakır'da GGC tesisine verildi

        DİYARBAKIR'da19 Ekim 1975'te haberden dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın ismi, ölümünün 50'nci yıl dönümünde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ne (GGC) ait tesise verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Aziz Korkmaz'ın ismi, Diyarbakır'da GGC tesisine verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da19 Ekim 1975'te haberden dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın ismi, ölümünün 50'nci yıl dönümünde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ne (GGC) ait tesise verildi.

        GGC tarafından yapılan açıklamada, 19 Ekim 1975'te haberden dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın isminin, Kayapınar ilçesi Park 75 Yerleşkesi'nin içerisinde bulunan tesise verildiği belirtildi. Cemiyete ait tesisin yeni isminin 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Aziz Korkmaz Tesisleri' olduğu belirtilen açıklamada, "Bugün, meslek büyüğümüz ve Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın 19 Ekim 1975 tarihinde haberden dönerken şüpheli bir trafik kazasında vefat edişinin 50'nci yıl dönümü. Aziz Korkmaz, gazetecilik hayatı boyunca hem yetiştirdiği meslektaşlarıyla hem de Türkiye gündemini belirleyen önemli haberleriyle basın dünyasında derin izler bıraktı. O'nun anısını yaşatmak ve gelecekte de mesleğimizin temel ilkelerine olan bağlılığımızı sürdürmek adına, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Park 75 Yerleşkemizin adını 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Aziz Korkmaz Tesisleri' olarak değiştirme kararı aldık" denildi.

        'BÖLGEMİZİN SESİNİ DUYURMUŞTUR'

        İsminin verildiği tesiste yeni nesil gazetecilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Aziz Korkmaz, gazeteciliğin hakkaniyet, tarafsızlık ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu bizlere göstermiş ve bugün hala bu değerlere inanan çok sayıda gazeteciyi yetiştirmiştir. Kendisi, Türkiye’nin dört bir yanında yankı bulan önemli haberlere imza atmış, bölgemizin sesini duyurmuştur. Aradan geçen 50 yıla rağmen onun gazetecilik ilkelerine olan bağlılığı, kararlılığı ve cesareti bizlere ilham vermeye devam ediyor. Kendisi yalnızca mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda duruşu ve insanlığıyla da saygıyla hatırlanmaktadır. Bugün onu bir kez daha saygı, sevgi ve özlemle anıyor; Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak mirasını yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurguluyoruz. Onun hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine ve tüm basın camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Meslek büyüğümüzün ismiyle birlikte, bu yerleşkede onun mirasını yaşatacak, yeni nesil gazetecilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga; 4 yaralı
        Diyarbakır'da aileler arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga; 4 yaralı
        Park halindeki otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Park halindeki otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da "Cumhuriyet Şenlikleri" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da "Cumhuriyet Şenlikleri" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı
        Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyo...
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyo...