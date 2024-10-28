Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amedspor'da olağanüstü kongre kararı

        AMED Sportif Faaliyetler Kulübü yönetimi, dün Iğdır'da oynanan Pendikspor karşılaşmasındaki 1-0'lık yenilginin ardından olağanüstü kongre kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amedspor'da olağanüstü kongre kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMED Sportif Faaliyetler Kulübü yönetimi, dün Iğdır’da oynanan Pendikspor karşılaşmasındaki 1-0’lık yenilginin ardından olağanüstü kongre kararı aldı.

        1’inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Iğdır’da oynanan maçta Pendikspor’a 1- 0 yenildi. Amedspor yönetimi, bugün öğle saatlerinde Kulüp Başkanı Aziz Elaldı başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “28 Ekim 2024 tarihinde toplanan yönetim kurulumuz, toplantıya katılanların oy birliğiyle 12 Kasım 2024 tarihinde saat 17.00’de Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılmak üzere, olağanüstü kongre kararı alınmıştır. 12 Kasım’da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, kongrenin aynı yer ve saatte 19 Kasım’da tarihinde yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
        Diyarbakır'da "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtı...
        Diyarbakır'da "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtı...
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı m...
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı m...
        12 yaşında başladığı mesleğini 80 yıldır sürdürüyor
        12 yaşında başladığı mesleğini 80 yıldır sürdürüyor