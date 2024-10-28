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        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR'da görev yaptığı okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe Öğretmeni Hayrullah Afşin, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:25
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        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR’da görev yaptığı okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe Öğretmeni Hayrullah Afşin, hayatını kaybetti.

        Görev yaptığı okula gitmek için sabah saatlerinde minibüse binen Hayrullah Afşin, fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hayrullah Afşin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Afşin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kulp ilçesindeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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