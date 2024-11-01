Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayan şüpheli, bacağından vurulup yakalandı (2)

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı döner bıçağıyla yaralayan Emrullah V.’yi bu sırada mesaisine giden polis memurunun bacağından vurduğu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun şüpheliyi bacağından vurduğu, çevredekileri uzaklaştırdığı yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.