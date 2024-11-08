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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (12)

        DURUŞMA3'ÜNCÜ GÜNDE DE DEVAM EDECEKDiyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ve bugün de devam eden ilk duruşmanın 2'nci günü, saat 21.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:50
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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (12)
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        DURUŞMA3'ÜNCÜ GÜNDE DE DEVAM EDECEK

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ve bugün de devam eden ilk duruşmanın 2'nci günü, saat 21.00 sıralarında sona erdi. 2 gün süren duruşmada ilk gün sanıklardan sırasıyla Nevzat Bahtiyar, Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcası Salim Güran dinlendi. Daha sonra tanıklardan babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal bahtiyar dinlendi. Bugün devam eden ikinci günde de diğer tanıklar ifade verdi. 

        Duruşma, yarın saat 10.00’da savunma makamının tanıklarının dinlenmesiyle devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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