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        Narincinayeti davasında mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 01:38 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:38
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        Narincinayeti davasında mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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