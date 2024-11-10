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Narincinayeti davasında mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.
Narincinayeti davasında mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.
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