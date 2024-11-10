Mendil satarken köpeğin ısırdığı Eyüp, yaralandı

Eyüp H.'nin yardımına koşup köpeğe müdahale eden Maaz Alpaydıncı, “Biz burada oturmuş, etli ekmek yiyorduk. Çocuk burada mendil satıyordu. Köpek birden küçük çocuğa saldırdı. Biz de gidip müdahale ettik. Ardından ambulansı çağırdık, sağ kolundan ısırmıştı, ambulansla hastaneye götürdü” dedi.

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