Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yangında baba ve 2 çocuğu dumanların arasında kaldı; o anlar kamerada (2)

        KURTARILMAANI KASK KAMERASINDADiyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:26 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında baba ve 2 çocuğu dumanların arasında kaldı; o anlar kamerada (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KURTARILMAANI KASK KAMERASINDA

        Diyarbakır’da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, baba ve kızlarının kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı bölgelerde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi...
        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı bölgelerde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi...
        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" i...
        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" i...
        Yangında baba ve 2 çocuğu dumanların arasında kaldı; o anlar kamerada
        Yangında baba ve 2 çocuğu dumanların arasında kaldı; o anlar kamerada
        Dubaili seyahat acentelerinin temsilcileri Güneydoğu turuna katıldı
        Dubaili seyahat acentelerinin temsilcileri Güneydoğu turuna katıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
        Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu
        Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu