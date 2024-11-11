Yangında baba ve 2 çocuğu dumanların arasında kaldı; o anlar kamerada (2)

Diyarbakır’da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, baba ve kızlarının kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

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