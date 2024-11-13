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        Fünye ile patlatılan valizden yastık kılıfı çıktı

        DİYARBAKIR'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:20
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        Fünye ile patlatılan valizden yastık kılıfı çıktı
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        DİYARBAKIR'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden yastık kılıfı çıkarken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki valizi görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, valizden yastık kılıfı çıktı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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