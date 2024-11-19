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        Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı

        DİYARBAKIR'da 5 katlı binanın zemin katındaki odunlukta çıkan yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı, ardından itfaiye ekiplerin alevleri tamamen söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:05
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        Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı
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        DİYARBAKIR'da 5 katlı binanın zemin katındaki odunlukta çıkan yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı, ardından itfaiye ekiplerin alevleri tamamen söndürdü.

        Yangın, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki odunlukta çıktı. İhbarla adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karşı evden uzatılan hortumla yangına müdahale etti. Polislerin ilk müdahalede bulunduğu yangın, gelen itfaiye ekiplerinin çabası ile tamamen söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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