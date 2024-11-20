Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedinin bulunduğu gün, arama çalışmalarının başladığı saatte kardeşini aramış

DİYARBAKIR'da öldürülen Narin Güran (8) cinayeti davasında, mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. 22 GSM hattının analizinde Narin'in cesedini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu gün, saat 06.34'te kardeşi V.B.'yi aradığı, güvenlik güçlerinin aramalara başladığı saatin 06.30-07.00 olması nedeniyle arama faaliyetlerinin takibi açısından gerçekleşen iletişimin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

AİLE BİREYLERİNE TESLİM EDİLMİŞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda aralarında tutuklu sanıklar Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Yüksel Güran'ın da olduğu 22 GSM hattının HTS kayıtları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) temin edilerek analiz çalışması yapıldı. Hazırlanan İletişim Tespit Tutanağı'nda tutuklu Salim Güran'ın gözaltına alındıktan sonra üzerinde bulunan telefona el konularak, GSM hattına ait sim kartının aile bireylerine teslim edildiği, yapılan analiz çalışmasında GSM hattının çeşitli tarihlerde aile bireyleri tarafından kullanıldığı, 8 Eylül'de saat 08.30'da Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra saat 09.11'den itibaren kullanılmasının durdurulduğu ve aile bireylerinin GSM hattını açık tuttukları belirtilerek, olası gelişmeleri takip ettiklerinin değerlendirildiği ifadesi yer aldı.

SIRALI İLETİŞİM GERÇEKLEŞTİRMİŞ Ayrıca tutanakta Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V.B.'nin HTS kayıtları yer aldı. V.B.'nin Narin'in kaybolduğu günden itibaren Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile iletişim gerçekleştirdiğini tespit edildiği belirtildi. V.B.'nin Hatay bölgesi baz istasyonundan faydalanarak Narin'in kaybolduğu gün saat 22.23'te Nevzat Bahtiyar'ı arayarak sesli iletişim gerçekleştirdiği, 22-24 Ağustos arasında Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ile sıralı iletişim gerçekleştirdiği, bu iletişimlerin tamamında Hatay bölgesi baz istasyonlarından faydalandığı ve yalnızca arayan taraf olduğu, iletişimin seyrinden yan yana gelmek istemeyen Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran arasında bilgi alışverişi sağladığı şeklinde değerlendirme yer aldı.