Diyarbakır'da Kabaklı Göleti'nde binlerce kuşun bir arada uçuşu kamerada

DİYARBAKIR'da bir arada uçan binlerce kuş, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Göleti’nde toplanmaya başladı. Kuşların birbiriyle uyum halinde göletin çevresinde ve üzerinde uçuşu kameraya yansıdı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, son günlerdeki yağışlarla beraber göletteki kuş varlığının yeniden canlandığını belirterek, “Dicle Üniversitesi’nin nispeten korunaklı olması dolayısıyla çeşitli kuş türleri burada av baskısını pek yaşamıyor ve bundan dolayı yoğun olarak burada binlercesi yaşayabiliyor. Bu konuda da valiliğin, belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların üniversitemize destek olması lazım ki biz bu türleri buralarda koruyabilelim” dedi.

Diyarbakır’da yıl içerisinde etkili olan yağışlar, kuraklıktan dolayı kuruma noktasına gelen Kabaklı Göleti’nin yeniden canlanmasına neden oldu. Bölgede sulak alan bulmakta zorlanan binlerce kuş, Kabaklı Göleti’nde toplanmaya başlandı. Küçük karga, tahtalı, gri balıkçıl, çamurcun ve üveyik gibi kuşların kalabalık sürüler halinde görüldüğü Kabaklı Göleti’nde kuşların birbiriyle uyum halinde göletin çevresi ve üzerinde uçuşu kameraya yansıdı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin üniversitesi kampüsü içerisinde yer aldığı için korunaklı olduğunu belirterek, “Su içinde ve kenarında özellikle biyoçeşitlilik fazla olduğu zaman bu bölgede olabilecek aşırı çoğalmaların önüne geçiliyor. Bu yüzden bizim biyoçetlilik konusunda hassas olup habitatı yani çevremizi korumamız lazım. Onun biyolojik özelliklerini bozmamamız gerekiyor ve bu konuda da tabii ki kurumlar arasında iş birliğine büyük ihtiyaç var. Dicle Üniversitesi’nin nispeten korunaklı olması dolayısıyla çeşitli kuş türleri burada av baskısını pek yaşamıyorlar. Bundan dolayı yoğun olarak burada yüzlercesi, binlercesi yaşayabiliyor. Bu umut verici bir gelişme. Bu konuda da valiliğin, belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların üniversitemize destek olması lazım ki biz bu türleri buralarda koruyabilelim. Kabaklı kuş cennetinin böylesine çeşitliliğe sahip olması ülkemiz için, dünya için olumlu bir gelişme. Umarım ilgililerde bu konuda iş birliğine, el birliğine yanaşırlar. Tabii ki vatandaşımızın da desteği büyük bir öneme sahip, iş birliği yaparsak sorunlarımızın üstesinden geliriz” dedi.