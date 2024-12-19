Öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Hani ilçesi kırsal Gürbüz Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan Kaya’nın kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Kaya, çarpışmanın etkisiyle savruldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gökhan Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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