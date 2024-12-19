Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (3)

Kentte sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis, akşam saatlerinde de devam etti. Yer yer görüş mesafesi düşerken, bazı bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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