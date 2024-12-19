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        Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (3)

        AKŞAMSAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİKentte sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis, akşam saatlerinde de devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:14 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:20
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        Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (3)
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        AKŞAMSAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİ

        Kentte sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis, akşam saatlerinde de devam etti. Yer yer görüş mesafesi düşerken, bazı bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Gıyasettin TETİK-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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