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        Doçent irtikap suçundan tutuklandı

        DİYARBAKIR'dahasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:45
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        Doçent irtikap suçundan tutuklandı
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        DİYARBAKIR'dahasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. M.T.K., 'İrtikap' suçundan tutuklandı.

        Dicle Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. M.T.K.'nin hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği iddia edildi. Polis, şikayet sonrası harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta doçent doktor gözaltına aldı. Doçent doktor, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        'TUTUKLANDIKTAN SONRA BİLGİMİZ OLDU'

        Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da olaya ilişkin, "Bizim yürüttüğümüz bir soruşturma değil. Bu emniyetin yürüttüğü bir soruşturma olduğu için tutuklandıktan sonra bilgimiz oldu. 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Konunun içeriğiyle ilgili bilgimiz yok. Bize gelen bir şikayet yok. Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden gözaltına alındıktan sonra dün emniyet bizden T. beyin bilgilerini istedi. Tutuklandıktan sonra haberimiz oldu. Bundan sonra inşallah böyle şeyleri yaşamayız" dedi.

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        Galeri

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