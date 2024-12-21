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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 21:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:35
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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Batı Karakoç mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 58 ADA 056 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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