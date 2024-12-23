Diyarbakır'da sis etkisini azalttı, uçak seferleri normale döndü
DİYARBAKIR'da 5 gün boyunca süren sis etkisini azalttı, uçak seferleri normale döndü.
DİYARBAKIR'da 5 gün boyunca süren sis etkisini azalttı, uçak seferleri normale döndü.
Kentte 5 gün boyunca süren ve ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini azalttı. Sisin azalması ile uçak seferleri normale döndü. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği belirtildi.
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