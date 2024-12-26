Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (8)

'MAHKEME,EN UFAK DETAYLARI DAHİ ORTAYA ÇIKARABİLMEK İÇİN ELİNDEN GELEN ÇABAYI ORTAYA KOYUYOR'

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasına katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Maddi gerçeğin mahkeme tarafından ortaya çıkarılacağını ifade eden Yanık, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak, takdir edersiniz ki en başından itibaren bu duruşmayı yakından takip ediyoruz. Komisyon üyelerimiz, Sezgin Bey başta olmak üzere baştan itibaren duruşma süreçlerinde takip ediyorlar, biz de takip ediyoruz. Bugün de duruşmaya katılmak ve bütün komisyon olarak birlikte izlemek istedik arkadaşlarımızla beraber. Tabiatıyla henüz daha bir karar verilmediği için bizim üçüncü şahıslar olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu olarak ayrıca zaten bir kanaat belirtmemiz doğru olmaz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince, dolayısıyla maddi gerçeği ortaya çıkaracak olan mahkemedir. Ama şunu en başından itibaren süreci takip eden ve bugün de mahkemede bizzat gözlemleme şansı elde ettiğimiz için açık yüreklilikle söyleyebiliriz, gerek soruşturma evresinde, gerek şu anda yargılama evresinde, delillerin tamamının toplanması, maddi gerçeğe ulaşma noktasında bütün ilgili birimler ellerinden geleni yapmışlar. Mahkeme heyetimizin de dosyaya çok hakim olduğu, en ufak detayları dahi ortaya çıkarabilmek için elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve ümit ediyoruz ki maddi gerçek ortaya çıkacak, suçlular kimse onlarla alakalı gerekli cezalandırmalar, gerektiği kararlar verilecek. Dolayısıyla bizim, takdir edersiniz ki, bu anlamda bir 'İhsas-ı Rey'de bulunmamız şu aşamada çok yanlış olur. O yüzden bu konuda hem ben hem arkadaşlarım komisyon olarak son derece titizlik gösteriyoruz. Ve kurumlarımızın, mahkememizin, yargı mensuplarımızın, kolluk güçlerimizin geçmişte ve bugün yaptıkları çalışmalarda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını, suçluların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz” dedi.

'85 MİLYON, ÇOK BÜYÜK BİR FARKINDALIK SERGİLEDİ' Yanık, kamuoyunun büyük farkındalık sergilediğini ifade ederek, "Bütün kamuoyu olarak, bütün Türkiye olarak bunu bekliyoruz. Ancak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak, hem geçmişte çok uzun yıllar çocuk ve kadın hakları konusunda sivil toplum çalışmaları yapmış bir arkadaşınız olarak, çok uzun yıllar hukukçu olarak meslek icra etmiş bir arkadaşınız olarak, tabii bu süreçte izlenim olarak altını çizeceğim. Tanıkların, olayın tam ve açık bir biçimde ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağını düşündüğümüz bu izlenime sahip olduğumuz sonuçları, bu noktada tanıklık yapmaktan ya da herhangi bir şekilde maddi gerçeği ortaya çıkarmak için yeterince katkı katkıda bulunmamalarını, doğrusu toplum güvenliği açısından, kamu güvenliği açısından, üzüntüyle karşıladığımı ifade etmem gerekiyor. Öbür taraftan tabii bir kız çocuğu, kendisine son derece tanıdık bir ortamda, belki aile içinde belki dışında onu bilemiyoruz, onu mahkemeden sonra öğreneceğiz. Ancak şundan kesinlikle eminiz ki, kendisine son derece tanıdık bir ortamda hayatını kaybetti. Ve günlerce, 20 güne yakın bir sürede maalesef cesedine ulaşmaya çalıştık. Dolayısıyla çocukların en güvende olması gereken, çocukların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken ortamlarda, bu tür elim olayların yaşanıyor olması da bizim açımızdan her bir bu toplumun iyiliğini, huzurunu, mutluluğunu, refahını, çocuklarımızın iyiliğini, mutluluğunu düşünen her bir birey için son derece üzüntü verici bir konudur. Tabii ki biz sonuna kadar bu süreci bir gözlemci olarak, İnsan Hakları Komisyonu olarak takip edeceğiz. Süreçle alakalı, kamuoyu gibi biz de vicdanların rahatlaması, sorumluların cezalarını kimse çekmesi noktasında, bu süreçte takip etmeye devam edeceğiz. Şunu görmek belki bu süreçte Narin kızımızı kaybettiğimiz süreçte hepimiz için bir teselli olabilir kamuoyu açısından. Türk milleti, Türkiye kamuoyu, 85 milyon, Narin’in kaybolduğu haberi basınında yer bulduktan itibaren cesedi buluncaya kadar ve bugün de bu yargılamalar, devamında sorumluların ortaya çıkarılması, cezalarını alması noktasında tam bir duyarlılık, çok yüksek bir farkındalık sergiledi. Bu elim olayın belki teselli olacağımız tek tarafı bu olabilir. Çocuklarımıza yönelik tehditlerde, şiddet ve sair tetkiklerde bu yüksek farkındalık, bizim çocuklarımızı korurken, korumak isterken sığınacağımız en büyük güvence olacak. Dolayısıyla ben bu kısa değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu.