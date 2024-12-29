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        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:20
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        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
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        DİYARBAKIR’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

        Kentte etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışının etkili olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.

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