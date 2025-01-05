Bohçacı gibi davanrıp evlere giren şüphelilere operasyon; 14 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR’da bohçacı gibi davranıp evlerden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin işlediği çeşitli suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunduğu ve emniyete gidip imza attıktan sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı çalışma yapıldı. Yüzlerini kapatıp bohçacı gibi davranarak evlere giren şüphelilerin, ‘Tuvalete gideceğim’ diyerek ev sahibini oyaladığı ve yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Yapılan çalışmada, 14 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin özellikle kameraların olmadığı binaları tercih ettiği saptandı. Ancak, şüpheliler fark etmedikleri bir binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Ayrıca, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan bir şüphelinin de hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birinin bindiği taksinin güvenlik kamerasını fark etmesiyle yüzünü gizlemeye çalışması da görüntülere yansıdı.