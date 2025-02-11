Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Meslek lisesi öğrencileri, anne ve 4 çocuğunun yaşadığı yanan evi yeniledi

        DİYARBAKIR'da 22 Ocak'ta D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meslek lisesi öğrencileri, anne ve 4 çocuğunun yaşadığı yanan evi yeniledi
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da 22 Ocak’ta D.A.'nın (35) 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bilgisayar teknikeri olan Şahin Avcıl aracılığıyla evin onarımı için İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri boya, badana yaparak evin elektrik tesisatlarını yeniledi. Avcıl, “Ev eşyası eksikliklerimiz kaldı. İnşallah böyle bir facia, hiçbir ailede yaşanmaz” dedi.

        Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 48’inci Sokak’ta 7 katlı apartmanın son katında, biri zihinsel engelli olmak üzere 4 çocuğuyla birlikte yaşayan D.A.’nın evinde 22 Ocak’ta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

        Evinin onarımı ile ilgili birçok yere başvuran D.A. sonuç alamadı. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapan Şahin Avcıl, sorunun giderilmesi için İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya başlattı. Yanan evle ilgili okul yönetiminin girişimleri ile İnşaat Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri boya ve badana yaparken, Elektrik Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri ise evin elektrik tesisatlarını yeniledi.

        ‘BİRÇOK HAYIRSEVERİN DESTEĞİYLE EV RESTORE EDİLDİ’

        Şahin Avcıl, durumu öğrenir öğrenmez sosyal medyada paylaştığını ve okul yönetimini de konudan haberdar ettiğini belirterek, “Birçok hayırsever ile STK desteğiyle evi yeniden restore ederek aileye teslim etmeyi planlıyorum. Ayrıca ev eşyası eksikliklerimiz kaldı, İnşallah, böyle bir facia, hiçbir ailede yaşanmaz diye temenni ediyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 6 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Göç yolculuğuna katılmayan leylek "Dicle"ye tedavisinin yapıldığı merkez yu...
        Göç yolculuğuna katılmayan leylek "Dicle"ye tedavisinin yapıldığı merkez yu...
        Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis
        Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis
        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a yeniden yargılandığı dava...
        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a yeniden yargılandığı dava...
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
        Hizmet-İş Sendikasından oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek zi...
        Hizmet-İş Sendikasından oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek zi...