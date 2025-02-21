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        Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kara saplandı

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili kırsal mahalleye öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, kara saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:15
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        Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kara saplandı
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde etkili kırsal mahalleye öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, kara saplandı. Öğretmenler, iş makinesiyle kurtarıldı.

        Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme ve Tokluca kırsal mahallelerine giden öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye ulaşarak minibüsü kara saplandığı alandan iş makinesiyle kurtardı. Ekipler, ayrıca kırsal Eşme Mahallesi yolunda kapanan 12 kilometrelik yolu da ulaşıma açtı.

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