Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kara saplandı

Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme ve Tokluca kırsal mahallelerine giden öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye ulaşarak minibüsü kara saplandığı alandan iş makinesiyle kurtardı. Ekipler, ayrıca kırsal Eşme Mahallesi yolunda kapanan 12 kilometrelik yolu da ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.