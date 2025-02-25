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        Diyarbakır'da tartıştığı annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:45
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        Diyarbakır'da tartıştığı annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı
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        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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