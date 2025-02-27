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        DEM Parti heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır'da hazırlıklar başladı (2)

        YOĞUNKATILIMLA İZLENDİDEM Parti heyeti İmralı'daki görüşmenin ardından İstanbul'da basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:15
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        DEM Parti heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır'da hazırlıklar başladı (2)
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        YOĞUNKATILIMLA İZLENDİ

        DEM Parti heyeti İmralı'daki görüşmenin ardından İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklama için Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda alan hazırlandı. Üst aramalarının ardından demir bariyerlerle çevrilen alana alınanlar, halay çekerek açıklamanın yapılmasını bekledi. Toplanan grup, yapılan açıklamaları dinledikten sonra, alandan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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