DEM Parti heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır'da hazırlıklar başladı (2)

DEM Parti heyeti İmralı'daki görüşmenin ardından İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklama için Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda alan hazırlandı. Üst aramalarının ardından demir bariyerlerle çevrilen alana alınanlar, halay çekerek açıklamanın yapılmasını bekledi. Toplanan grup, yapılan açıklamaları dinledikten sonra, alandan ayrıldı.

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