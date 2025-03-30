Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı
DİYARBAKIR'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu Hebun Görmez (15) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
DİYARBAKIR’da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu Hebun Görmez (15) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Çitlibahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalarıyla bayramlaşmadan dönen 5 kişinin üzerinde bulunduğu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hebun Görmez, M.B. ve A.B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Görmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hebun Görmez’in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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