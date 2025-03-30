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        Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu Hebun Görmez (15) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:15
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        Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu Hebun Görmez (15) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Çitlibahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalarıyla bayramlaşmadan dönen 5 kişinin üzerinde bulunduğu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hebun Görmez, M.B. ve A.B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Görmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hebun Görmez’in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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