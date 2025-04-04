Yolcusu rahatsızlanıca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden havalandı

Virgin Atlantic'e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, 2 Nisan'da akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcunun tedavisinin ardından uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. Diyarbakır Havalimanı yönetimi arızanın giderilmesi için teknik ekip çağırdı. Teknik ekibin arızayı gidermesinin ardından uçak, yolcularını da alarak bugün saat 13.00'te havalanarak seferine devam etti.

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