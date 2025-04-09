Tekmeyle park halindeki otomobilin dikiz aynasını kırdı

DİYARBAKIR’da bir kişinin park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Nisan akşam saatlerinde Silvan ilçesi Cami Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alışveriş merkezi önünde park edilen otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sahibi emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.