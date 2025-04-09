Tekmeyle park halindeki otomobilin dikiz aynasını kırdı
DİYARBAKIR'da bir kişinin park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR’da bir kişinin park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Nisan akşam saatlerinde Silvan ilçesi Cami Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alışveriş merkezi önünde park edilen otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sahibi emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.