Yük treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı’ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin Mazıdağı ilçesine giden yük treni, bariyerleri kapalı iken hemzemin geçitten geçmeye çalışan İ.K. idaresindeki 21 ANN 993 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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