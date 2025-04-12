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        Turistik Diyarbakır Ekspresi, halk oyunları gösterisi ve güllerle karşılandı

        ANKARAGarı'ndan yeni sezonun ilk sefere için yola çıkan Turistik Diyarbakır Ekspresi, 160 yolcusuyla Diyarbakır Garı'na ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:05
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        Turistik Diyarbakır Ekspresi, halk oyunları gösterisi ve güllerle karşılandı
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        ANKARAGarı’ndan yeni sezonun ilk sefere için yola çıkan Turistik Diyarbakır Ekspresi, 160 yolcusuyla Diyarbakır Garı’na ulaştı. Yolcular, halk oyunları gösterisi ve güllerle karşılandı.

        Doğu ve Güneydoğu’nun turizmini tanıtmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından organize edilen ve ‘Mezopotamya Ekspresi’ olarak da bilinen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine dün Ankara’da başladı. Ankara Tren Garı'nda dün saat 15.55’te hareket eden ve 160 yolcuyu taşıyan Turistik Diyarbakır Ekspresi, yaklaşık 26 saatlik yolculuğun ardından Diyarbakır’a ulaştı. Diyarbakır Garı’na varan tren, Vali Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç ve vatandaşlar tarafından halk oyunları gösterisi ve güllerle karşılandı. Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’ın gündeminin artık terör olmadığını ifade ederek, “Turistik Diyarbakır Ekspresimizi, namı diğer Mezopotamya Ekspresimizi büyük bir keyifle, mutlulukla karşıladık. 160 yolcumuz Diyarbakırımıza teşrif ettiler. Nisan ve mayıs ayı içerisinde Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara olmak üzere toplam 8 seferimiz olacak. Ve en son seferde 25 Mayısta Diyarbakır’dan Ankara’ya olacak. Bölgeye insanlarımız gelip keşfetmek istiyor. Diyarbakır uzun bir dönem güvenlik sorunu yaşadı. Şu anda Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik ve terör değildir. Diyarbakır’da artık gündem yatırım, istihdam, üretim ve turizmdir. Diyarbakır’da 9 günlük bayram tatilinde 200 bin insan Diyarbakır’ı ziyaret etti” dedi.

        ‘DİYARBAKIR GEÇMİŞİ ÇOK ESKİYE DAYANAN BİR ŞEHİR’

        Diyarbakır’ın geçmişinin çok eskiye dayandığını belirten Vali Zorluoğlu, “Bu manada özellikle bu Diyarbakır Ekspres'i gibi birtakım farklı uygulamalarla biz bölgenin tanıtımına katkı yapmak istiyoruz. Bununla birlikte, Diyarbakır Turizm Tanıtım stratejisi hazırladık. Şimdi önümüzdeki günlerde onun hayata geçirilmesini sağlayacağız ve Diyarbakır'ı birçok farklı araçla tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Özellikle batıda var olan bu ilgiyi inşallah daha iyi yönlendirmek suretiyle şehrimizi gelecek yıllarda Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu merkezi hâline getirmeyi arzu ediyoruz. Diyarbakır bu potansiyele sahip bir şehirdir. Diyarbakır aynı zamanda geçmişi çok eskiye dayanan bir şehir. 12 bin 500 yıl öncesinde burada yaşam var. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği insanlığın ilk buğday üretimine, ziraat üretimine geçtiği bölge burasıdır. Bu bakımdan Diyarbakır keşfedilmeye hazır” diye konuştu.

        ‘ÇOK GÜZELDİ, 4 MEVSİMİ BİR ARADA YAŞADIK’

        Turistik Diyarbakır Ekspresi seferine katılan yolculardan Senem Türkanoğlu, “Çok güzeldi. 4 mevsimi bir arada yaşadık. İlk kez tren yolculuğu yaptım. Herkesin deneyimlemesi gereken bir yolculuk. Çok heyecanlı ve keyifliydi. Ömürlerinde bir kere yapması gereken bir şey olmalıdır. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

        ‘26 SAAT SÜRDÜ, ÇOK KEYİFLİ GEÇTİ’

        Yolculardan Ezgi Emiroğlu ise yolculuğunun çok keyifli geçtiğini ifade ederek, “Ankara’dan trenle yolculuğa başladık. Diyarbakır’a ilk kez geldim. Çok heyecanlıyım. Diyarbakır’ın lezzetlerini çok merak ediyorum. Yolculuk çok güzeldi. 26 saat sürdü. Çok keyifli geçti” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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