Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (5)

SANIKLARINSORGUSU SONA ERDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 6’sı tutuklu, 15 sanığın sorgusu sona erdi. Duruşma Katılan ve sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor. UCİM avukatlarından Mine Kahramanoğlu, duruşmada, “Öncelikle katılma talebimizin kabulüne ilişkin sanık tarafı yoğun bir itirazda bulundu. Türkiye’nin her yerinde çocuk davalarında çocuğun üstün yararı için katılıyoruz, kamu vicdanını temsil ediyoruz. Narin için tüm celseler boyunca duruşmalarda yer aldık. O kararı da istinaf ettik. Dosyada suçluyu kayırma ve suç delillerini gizleme suçundan yargılanan yetişkin sanıkların çelişkili beyanlarını kabul etmiyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının konuşmasının ardından savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ardından sanık avukatlarının savunmasına geçildi.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,