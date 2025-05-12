Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar halay çekti (2)

DİYARBAKIRLILAR,FESİH KARARINDAN MEMNUN

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından, Sur ilçesinde Gazi Caddesi’nde ve Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti. Türkiye’nin ekonomik olarak çok rahatlayacağını ifade eden vatandaşlardan Erdal Ihlamur, “PKK’nın silah bırakmasını saygıyla karşılıyoruz. Bu karara devlet gerekli adımları atacaktır. İnsanlar ölmesin. Barış olsun. En kötü barış, en iyi savaştan iyidir. Halkın beklentisi de bu yöndeydi. Bundan sonra insanlar ölmeyecek, güzel şeyler olacak. Türk olsun, Kürt olsun ölümün rengi ve ırkı yoktur. İnşallah bu ülkeye kan ve gözyaşı gelmez. Barış ve birlik içinde bu ülkeyi ilerleteceğiz. Savaş durursa Türkiye ekonomik olarak çok rahatlayacaktır” dedi.

‘İNSANLAR ÖLMESİN, ANNELER AĞLAMASIN’

Vatandaşlardan Abdullah Emre Soygan, Türk ve Kürtlerin ezelden beridir kardeş olduğunu ifade ederek, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız” diye konuştu.