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        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı

        DİYARBAKIR'da, 'yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:25
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        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
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        DİYARBAKIR’da, ‘yağma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polisin düzenlediği operasyonda saklandığı bazanın altında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında ‘yağma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B.’nin Kayapınar ilçesindeki bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.B.’yi saklandığı bazanın altında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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