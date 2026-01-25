Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da emniyetin önüne el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli aranıyor

        Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atan yüzleri maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:54 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:54
        Diyarbakır'da emniyetin önüne el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli aranıyor
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı belirtildi.

        Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

